10 июля, 13:16,
обновлено 10 июля, 13:42

Россия и страны ССАГПЗ приняли совместное заявление

Стороны также утвердили совместный план действий на 2023-2028 годы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам встречи приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По итогам сегодняшней встречи принято совместное заявление и совместный план действия России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на 2023-2028 годы. Эти документы будут находиться в открытом доступе", - сказал министр на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога России и ССАГПЗ.

"В целом рассматриваем стратегический диалог как хороший способ придать дополнительный импульс нашему деловому сотрудничеству, укрепить двустороннюю политическую координацию и, конечно же, наши многосторонние отношения на благо установления стабильности и добрососедства в этом регионе", - отметил глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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