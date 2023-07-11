Россия и ССАГПЗ призвали стороны конфликта в Судане продолжить переговоры

РФ и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива высоко оценили роль аравийских монархий в эвакуации иностранных граждан из республики и оказании гуманитарной помощи мирному населению, пострадавшему от боевых действий

ДУБАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Россия и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвали армию Судана и силы быстрого реагирования (спецназ) продолжить переговоры о прекращении огня. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ.

"Министры [иностранных дел] подтвердили свою поддержку мирных переговоров в Джидде и дипломатических усилий, способствующих прекращению боевых действий в Судане, призвав стороны конфликта достичь соглашения, которое избавит суданский народ от ужасов войны", - указано в документе, распространенном 10 июля секретариатом региональной организации. Участники встречи также высоко оценили роль аравийских монархий в эвакуации иностранных граждан из Судана и оказании гуманитарной помощи мирному населению, пострадавшему от боевых действий.

Представители армии и спецназа Судана вели переговоры в саудовской Джидде при посредничестве Вашингтона и Эр-Рияда. Всего на протяжении нынешнего конфликта стороны заключали перемирие не менее 10 раз, однако не соблюдали взятых на себя обязательств.