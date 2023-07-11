Матвиенко: в ООН надо направить предложения по правовому регулированию военных блоков

По словам спикера СФ РФ, в настоящее время они представляют реальную угрозу международной стабильности

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подготовить и направить в ООН предложения о разработке правового документа, который регулировал бы деятельность военных блоков и союзов, потому что в настоящее время они представляют реальную угрозу международной стабильности.

"Мне кажется, надо, и мы попробуем и на парламентском уровне это пообсуждать, что нужно подготовить предложения, направить их в ООН, чтобы появились международные документы, положения международного права, которые бы четко и внятно регулировали деятельность военных блоков и союзов, потому что сегодня они уже являются реальной угрозой миру и международной стабильности", - сказала спикер СФ, которая находится с визитом в КНР.

В частности, заявила Матвиенко, НАТО - военный агрессивный блок, "который не гнушается никакими методами, в том числе бесчеловечными, чтобы обеспечить доминирование коллективного Запада и идет на все тяжкие".

"Мне кажется, что уже точно пришло время отрегулировать правовым способом, то есть создать правовые условия действия на планете различных блоков и союзов. Пока такого документа ни в ООН, ни в других организациях нет, это позволяет им действовать так, как они считают нужным, не считаясь ни с чьим другим мнением, не считаясь с другими интересами", - констатировала председатель верхней палаты парламента.