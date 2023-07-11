Внеплановые проверки могут коснуться взаимодействующих с иноагентами лиц

Основанием для таких проверок может стать информация о том, что органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования законодательства об иноагентах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Информация о нарушении законодательства РФ об иноагентах лицами, которые взаимодействуют с иноагентами, может стать основанием для проведения внеплановых проверок в отношении этих лиц. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал документ.

Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Поправки (имеются в распоряжении ТАСС) дополняют закон новой нормой, согласно которой внеплановые проверки могут проводиться в отношении не только самих иноагентов, как это установлено сегодня, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют. Основанием для таких проверок при этом может стать поступившая в Минюст информация о том, что органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования законодательства РФ об иностранных агентах.

Речь идет о законопроекте, который в том числе закрепляет за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Документ в апреле был внесен на рассмотрение палаты членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, в первом чтении Дума приняла его в июне.

Инициатива в том числе обязывает органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностных и физических лиц учитывать в своей деятельности ограничения, которые связаны со статусом иностранного агента. Указывается также, что действия или бездействие таких лиц не должны способствовать нарушению иноагентом законодательства РФ. Как отмечал ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, применение законодательства об иноагентах "показало, что ограничения и обязанности, предусмотренные для иноагентов, легко обойти с помощью лиц, с которыми иноагенты взаимодействуют".

Законопроект также устанавливает запрет на получение иноагентами государственной финансовой или другой имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Как ранее напоминал Пискарев, сегодня иноагентам запрещено получать лишь финансовую поддержку со стороны государства.