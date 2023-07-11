Лавров: нельзя допустить в АТР негативных сценариев, осуществленных США в других регионах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Негативные сценарии, которые США и НАТО срежиссировали в других частях мира, не должны быть привнесены в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"Российская сторона выступает надежным единомышленником ассоциации (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН - прим. ТАСС). Нельзя допустить экстраполяции на Азиатско-Тихоокеанский регион тех негативных сценариев, которые были срежиссированы США и НАТО в других частях света", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, Россия целенаправленно работает "на укрепление созданной вокруг АСЕАН архитектуры обеспечения стабильности и сотрудничества в АТР". "Сегодня США и их натовские союзники при поддержке отдельных региональных игроков упорно ведут линию на запуск альтернативных блоковых структур, в том числе под "индо-тихоокеанским" брендом. Эти начинания нацелены не на кооперацию, а на сдерживание и конфронтацию. В результате асеаноцентричная система подвергается серьезнейшему испытанию на прочность", - указал глава российского дипведомства.