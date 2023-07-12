Памфилова призвала "бить по рукам" чиновников за попытки влиять на работу избиркомов

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что такие действия чиновников необходимо пресекать

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Некоторые чиновники регионального и муниципального уровня не до конца понимают схему распределения компетенций исполнительной власти и избирательной системы, вследствие чего пытаются влиять на работу избиркомов, такие действия необходимо пресекать. Об этом в среду на заседании ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Есть чиновники разного уровня в органах исполнительной власти, на муниципальном уровне, областном уровне, которые не совсем зная и понимая целый ряд процессов, не совсем понимая, в чем разделение наших компетенций, начинают иногда, не согласовывая с вами, с нашими председателями [региональных избиркомов], вмешиваться и пытаться какие-то указивки давать членам нижестоящих комиссий", - сказала она.

Памфилова назвала такую ситуацию недопустимой. "Каждый занимается своим делом, - подчеркнула она. - Когда на каком-то уровне, муниципальном или региональном, начинается смешивание, кто-то возомнил, что избирательная система - это отдел исполнительной власти, [то это] недопустимо".

"Поэтому я прошу уважаемых коллег, когда там начинают какие-то рассылки делать: "А ну-ка вы там то дайте, это сделайте". Сразу пресекать, бить по рукам и нам сообщать", - обратилась глава ЦИК к председателям избирательных комиссий субъектов РФ.