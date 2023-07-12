МИД РФ заявил о необходимости договора о неприменении силы в Закавказье

Необходимость в этом возникла из-за активности НАТО в Закавказье и планов по присоединению Грузии к альянсу, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Активность НАТО в Закавказье и планы по присоединению Грузии к альянсу повышают необходимость в заключении договора о неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося 11-12 июля 58-го раунда Международных женевских дискуссий (МЖД) по безопасности и стабильности в Закавказье.

"При обсуждении актуальных вопросов региональной безопасности делегации России, Абхазии и Южной Осетии акцентировали приоритетный характер начала предметной работы по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом - с другой. Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне продолжающейся военно-тренировочной активности США и НАТО в Закавказье, а также остающихся в силе планов по присоединению Грузии к Организации Североатлантического договора", - отметили в МИД РФ.

В российском дипведомстве сообщили, что в консультациях приняли участие представители Абхазии, Грузии, РФ, Южной Осетии и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского союза. Делегацию России возглавлял заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

В министерстве отметили, что стороны подтвердили общий настрой на продолжение работы в женевском формате, который остается единственной переговорной площадкой, "обеспечивающей прямой диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией". "С российской стороны подчеркнута императивность прекращения практики немотивированных отмен и переносов регулярных раундов и выхода на бесперебойное функционирование МЖД", - добавили в МИД РФ.

Участники дискуссий констатировали, что обстановка в приграничье в целом остается стабильной, это удается "благодаря проявлению сторонами сдержанности". "Укреплению стабильности и предсказуемости "на земле" мог бы способствовать запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией", - пояснили в российском дипведомстве.

"Налаживанию конструктивной работы на гуманитарном треке по-прежнему мешает ежегодно вносимая Грузией политизированная резолюция Генассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Очередное голосование по ней состоялось в преддверии нынешнего раунда. При этом представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему отказывается в доступе на нью-йоркскую площадку для изложения принципиальных позиций своих стран по данному сюжету. В связи с этим российской стороной, Сухумом и Цхинвалом было подчеркнуто, что в подобных условиях обсуждение указанной проблематики в рамках МЖД невозможно", - заключили в ведомстве. Там указали, что участники договорились провести следующий раунд дискуссий в декабре 2023 года.