Губернатор Ростовской области возглавил список "Единой России" на выборах в заксобрание

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев возглавил список кандидатов партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в заксобрание региона. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы региона по итогам конференции регионального отделения партии.

"Тайным голосованием были утверждены областной список кандидатов в депутаты по единому избирательному округу и кандидаты по одномандатным избирательным округам. <…> Лидерами партийного списка стали губернатор Василий Голубев, атаман Шахтинского городского казачьего общества, участник СВО Дмитрий Суворов, главный врач больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска, хирург-травматолог, волонтер-медик Борис Гуркин", - говорится в сообщении.

Депутатский корпус заксобрания Ростовской области шестого созыва был сформирован по итогам выборов 9 сентября 2018 года. В состав регионального парламента вошли представители шести политических партий - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Коммунисты России" и Партия роста, было сформировано пять партийных фракций.

По информации регионального избиркома, голосование на выборах в заксобрание Ростовской области будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. На выборах будет действовать более 2,5 тыс. участков.

Заксобрание Ростовской области избирается на пять лет, в него входят 60 депутатов, 20 из них изберут по партийным спискам, 40 - по одномандатным округам.