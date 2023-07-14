Посла Польши в Москве вызвали в МИД РФ

Кшиштофа Краевского уведомили о закрытии польского консульского агентства в Смоленске

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в пятницу в МИД РФ, его уведомили о закрытии польского консульского агентства в Смоленске.

"14 июля в МИД России был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому вручена нота с уведомлением о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ послу также заявили, что в 2011 году Россия продемонстрировала искреннюю готовность идти навстречу просьбам польской стороны и "в качестве жеста доброй воли обеспечила открытие упомянутого консульского агентства на территории региона, в котором расположены значимые для польской стороны памятные объекты". "При этом Россия пошла на изменение в пользу Польши паритета по числу консульских учреждений двух стран", - указали в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, Москва ответит на все враждебные действия Варшавы. "Краeвскому также заявлено, что вышeдшая за все цивилизованныe рамки агрессивная по отношeнию к нашей странe линия Варшавы, включающая провокационныe выходки в адрес аккрeдитованных в Польшe российских дипломатов, захват российской дипломатичeской недвижимости и хищeние денежных срeдств посольства России вынуждают нас на рeализацию комплекса ответных мер. Ни один враждeбный шаг польских властeй, направленный против Российской Федeрации, не останeтся без ответа", - указали в МИД РФ.

При этом российское министерство подчеркнуло, что Польша все последние годы "проводит враждебную политику в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением". "Это накладывается на циничную кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия, а публичное поругание священных для каждого российского гражданина памятников стало в Польше "нормой". В этих условиях дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", - указали в МИД РФ.

"Царящая в Польше атмосфера разнузданной русофобии, приобретающей патологические черты, исключает демонстрацию каких-либо "жестов доброй воли" с нашей стороны", - резюмировали в дипведомстве.