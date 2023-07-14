Новый посол Мали в Москве вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления "дружественных российско-малийских отношений"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в пятницу назначенного посла Мали в Москве Сейду Камиссоко, который вручил ему копии верительных грамот.

"14 июля специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял назначенного посла республики Мали в Москве Сейду Камиссоко, который вручил копии верительных грамот", - говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления "дружественных российско-малийских отношений" с акцентом на расширение торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей. "При этом был подтвержден настрой Москвы и Бамако на активизацию и углубление политического диалога, уплотнение координации действий на международной арене", - добавили в министерстве.

"С российской стороны была выражена неизменная готовность всемерно содействовать усилиям по обеспечению единства, территориальной целостности и суверенитета Мали как на площадке ООН, так и на двусторонней основе", - указали в МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что в ходе переговоров Богданов и посол Мали уделили особое внимание подготовке к предстоящему в конце июля в Санкт-Петербурге саммиту Россия - Африка.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".