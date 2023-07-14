Песков согласен с Орбаном, что политика США способствует затягиванию конфликта на Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ, США постоянно подвигают Украину воевать до последнего украинца

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что разделяет мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика Вашингтона способствует затягиванию конфликта на Украине.

Комментируя заявления Орбана о том, что США могли бы немедленно урегулировать конфликт на Украине, но не хотят этого делать, Песков отметил, что "с этим нельзя не согласиться". "Так оно и есть", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, "во многом оно так и есть", поскольку именно США являются "застрельщиком в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов". "Именно США постоянно подвигают Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца", - заключил пресс-секретарь президента.