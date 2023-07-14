Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ уточнил, что в него в том числе войдут данные о боевой и политической подготовке солдат

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев собирается представить президенту России Владимиру Путину доклад о подготовке будущих участников специальной военной операции.

"Результатом в конечном счете будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции", - сказал Медведев во время посещения полигона Тоцкий в Оренбургской области. Кадры об этой поездке он опубликовал в Telegram-канале.

​​​​​​​Заместитель председателя Совбеза отметил, что на полигоне Тоцкий "слаживание только началось". Он поинтересовался у военных, в каких условиях проводится подготовка, есть ли проблемы, требующие решения, и предложения по улучшению работы. Медведев добавил, что посещает полигон в Оренбургской области во второй раз за последний год.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, заместитель председателя Совета безопасности в полевом обмундировании наблюдает за тренировочными стрельбами и осматривает различные виды вооружения, среди которых, в частности, БТР-82А, гаубицы Д-30, танки.