Лавров 15 июля посетит с визитом Таиланд

В частности, министр иностранных дел примет участие в церемонии открытия генконсульства России на Пхукете

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Таиланд 15 июля примет участие в церемонии официального открытия генерального консульства России на Пхукете. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"15 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров посетит с визитом Королевство Таиланд и проведет в городе Пхукете переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел этой страны Доном Праматвинаем", - информировали в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что в ходе переговоров предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с акцентом на расширение практического сотрудничества. "Особое внимание будет уделено перспективам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширению взаимодействия в области культуры и туризма. Главы внешнеполитических ведомств также обсудят ключевые международные и региональные сюжеты, пути углубления взаимодействия на многосторонних площадках", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ указали, что министры примут участие в церемонии официального открытия генерального консульства России в Пхукете.