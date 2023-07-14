Рогов сообщил об уничтожении более 20 военнослужащих ВСУ в районе Работино

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", попытка штурма была отбита

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ночью предприняли безуспешную попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В районе населенного пункта Работино сегодня ночью была попытка штурма российских позиций, два с лишним десятка человек. Попытка штурма была отбита, противник уничтожен", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, в том числе и на запорожском направлении. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.