Лавров прибыл с визитом в Таиланд

В Пхукете у главы МИД РФ запланирована встреча с министром иностранных Таиланда Доном Праматвинаем

ПХУКЕТ /Таиланд/, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу прибыл с визитом в тайский город Пхукет, передает корреспондент ТАСС.

В Пхукете у российского министра в субботу запланирована встреча с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. Также Лавров примет участие в церемонии официального открытия генконсульства РФ в Пхукете в комплексе Royal Phuket Marina.

Глава российской дипломатии 12-14 июля находился с визитом в столице Индонезии Джакарте, где принял участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН. Также у Лаврова состоялся ряд двусторонних контактов, прошли трехсторонние переговоры в формате РИК-2 (Россия - Индонезия - Китай).