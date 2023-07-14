14 июля, 13:42,
обновлено 14 июля, 13:50

Лавров прибыл с визитом в Таиланд

© Илья Ермаков/ ТАСС

В Пхукете у главы МИД РФ запланирована встреча с министром иностранных Таиланда Доном Праматвинаем

ПХУКЕТ /Таиланд/, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу прибыл с визитом в тайский город Пхукет, передает корреспондент ТАСС.

В Пхукете у российского министра в субботу запланирована встреча с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. Также Лавров примет участие в церемонии официального открытия генконсульства РФ в Пхукете в комплексе Royal Phuket Marina.

Глава российской дипломатии 12-14 июля находился с визитом в столице Индонезии Джакарте, где принял участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН. Также у Лаврова состоялся ряд двусторонних контактов, прошли трехсторонние переговоры в формате РИК-2 (Россия - Индонезия - Китай). 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичТаиландРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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