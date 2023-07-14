14 июля, 14:55

В Подмосковье завершилась регистрация кандидатов на выборы губернатора

Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Период регистрации кандидатов на участие в выборах губернатора Московской области завершен, избирательная комиссия региона зарегистрировала четырех кандидатов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома.

"В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора Московской области. Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов, собравших необходимое количество подписей муниципальных депутатов региона и подавших документы в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Согласно данным комиссии, в качестве кандидатов зарегистрированы от партии "Единая Россия" Андрей Воробьев, от ЛДПР - Кирилл Жигарев, от КПРФ - Александр Наумов, от партии "Справедливая Россия - За правду" - Анатолий Никитин. 

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