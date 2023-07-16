Представитель Партии пенсионеров утратил статус кандидата в губернаторы Приморья

Причина утраты статуса не уточняется

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Василий Сомов, выдвинутый для участия в выборах губернатора Приморья региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", утратил статус кандидата, сообщила в воскресенье избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

"На состоявшемся заседании избирком Приморья признал кандидата на должность губернатора Приморского края Василия Сомова, выдвинутого региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Приморском крае, утратившим статус кандидата", - говорится в сообщении.

Причина утраты статуса кандидата не уточняется.

Согласно данным, размещенным на сайте крайизбиркома, Сомов родился 3 января 1952 года в поселке Первомайск Ханкайского района Приморского края. Он является гендиректором компании "Находка Ойл Бункер", а также депутатом Думы Находкинского городского округа на непостоянной основе.

Ранее на выборы губернатора региона, которые в Приморье будут проходить с 8 по 10 сентября, были предоставлены документы о выдвижении кандидатов Александра Андони от приморского краевого отделения партии "Коммунисты России", Дениса Ковалева, которого поддержала Казачья партия Российской Федерации, Кирилла Рудюка от партии "Справедливая Россия", действующего губернатора края Олега Кожемяко от партии "Единая Россия", а также Инны Кошелевой, выдвинутой региональным отделением ЛДПР.