17 июля, 19:13
Военная операция на Украине

Россия выразила несогласие с приглашением на заседание СБ ООН восьми стран ЕС и НАТО

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Россия выразила несогласие с единоличным приглашением Великобританией на заседание Совета Безопасности ООН по Украине восьми стран ЕС и НАТО. Об этом заявил в понедельник на заседании СБ ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Прежде чем вы утвердите повестку дня, я бы хотел выразить принципиальное несогласие с подходом председательства к приглашению на сегодняшнее заседание делегаций по правилу 37. В нарушение сложившейся практики британское председательство единолично приняло решение предоставить возможность выступить восьми государствам - членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого Евросоюза", - заявил Полянский, отметив, что "по устоявшейся практике в заседании по Украине по правилу 37 участвуют не более трех стран".

Дипломат подчеркнул, что участие представителей стран ЕС и НАТО не принесет "никакой добавленной стоимости" к дискуссии, которая лишь "затянется, превращаясь в дебаты". "Такой подход не только свидетельствует о нечистоплотности председательства, но и представляет собой попытку оказать давление на членов Совета. Никаких разумных объяснений необходимости превращения заседания Совета Безопасности в натовский междусобойчик нет и быть не может", - констатировал Полянский. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
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