17 июля, 20:40,
обновлено 17 июля, 21:06
Военная операция на Украине

В постпредстве РФ при ООН заявили о превращении Украины в частную военную компанию Запада

В дипмиссии отметили, что Киев отказался от мирного урегулирования "при прямом участии Великобритании"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Украина, по сути, превратилась в частную военную компанию западных стран, которые ведут опосредованную войну против России. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Российский дипломат напомнил, что украинские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, однако, указал Полянский, Киев отказался от мирного урегулирования "при прямом участии Великобритании". "Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. 

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