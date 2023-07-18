Зампостпреда РФ при ООН: Киев использовал коридор в Черном море для атак против России

По словам Дмитрия Полянского, это стало одной из причин завершения зерновой сделки

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Использование Киевом гуманитарного коридора в Черном море для атак против российских гражданских и военных объектов стало одной из причин завершения зерновой сделки. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Поскольку прогресса как не было, так и нет, а киевский режим еще и не брезгует под прикрытием открытого морского гумкоридора совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов, нами было принято решение выйти из сделки, о чем мы сегодня официально проинформировали турецкую и украинскую стороны, а также уведомили секретариат ООН", - сказал он.