Балицкий: силы РФ уничтожили группу ВСУ, выдвигавшуюся в сторону запорожского направления

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Российские военные в ночь на вторник уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвигавшуюся в сторону запорожского направления.
Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью разведывательная группа противника выдвигалась [в сторону запорожского направления]. Группа была обнаружена, <...> уничтожена", - написал Балицкий.
Он добавил, что "на запорожском направлении <...> противник увеличивает число обстрелов наших позиций".