18 июля, 12:45
Военная операция на Украине

Балицкий: силы РФ уничтожили группу ВСУ, выдвигавшуюся в сторону запорожского направления

По словам врио губернатора Запорожской области, на этом направлении противник увеличивает число обстрелов позиций России

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Российские военные в ночь на вторник уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвигавшуюся в сторону запорожского направления.

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Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью разведывательная группа противника выдвигалась [в сторону запорожского направления]. Группа была обнаружена, <...> уничтожена", - написал Балицкий.

Он добавил, что "на запорожском направлении <...> противник увеличивает число обстрелов наших позиций". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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