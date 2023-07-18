Балицкий: силы РФ уничтожили группу ВСУ, выдвигавшуюся в сторону запорожского направления

Военная операция на Украине

По словам врио губернатора Запорожской области, на этом направлении противник увеличивает число обстрелов позиций России

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Российские военные в ночь на вторник уничтожили группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвигавшуюся в сторону запорожского направления.

Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью разведывательная группа противника выдвигалась [в сторону запорожского направления]. Группа была обнаружена, <...> уничтожена", - написал Балицкий.

Он добавил, что "на запорожском направлении <...> противник увеличивает число обстрелов наших позиций".