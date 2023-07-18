Комиссия допустила четырех кандидатов к этапу голосования за главу Смоленска

В списке оказался временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков

ТАСС, 18 июля. Смоленский городской Совет рассмотрит четыре кандидатуры, заявленные на должность главы Смоленска. Об этом сообщает во вторник пресс-служба горсовета.

"Все четыре кандидата, а именно: Андронов Павел Валерьевич, Мартынов Александр Васильевич, Новиков Александр Александрович [временно исполняющий полномочия главы] и Романов Александр Кириллович - представлены Смоленскому городскому Совету для избрания на должность главы города Смоленска", - говорится в сообщении.

18 июля состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Смоленска в форме индивидуального собеседования. Глава города избирается депутатами горсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

9 июня городской совет Смоленска на внеочередной сессии принял заявление о досрочной отставке главы города Андрея Борисова. Он занимал должность мэра с марта 2019 года. Сейчас его обязанности временно исполняет Александр Новиков.