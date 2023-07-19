19 июля, 16:50

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии сотрудничество по парламентской линии

Стороны также обсудили задачи укрепления двустороннего взаимодействия в сфере работы с молодежью

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в среду обсудил с послом Сирийской Арабской Республики (САР) Башаром Джаафари расширение сотрудничества между парламентами двух стран.

"В ходе беседы был проведен заинтересованный обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества между Россией и САР по парламентской линии", - говорится в распространенном сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ добавили, что стороны обсудили задачи укрепления двустороннего взаимодействия в сфере работы с молодежью. В беседе также участвовала заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. 

Теги:
СирияРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичКузнецова, Анна Юрьевна
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