Захарова отметила противоречивость позиции Австрии по урегулированию украинского кризиса

По словам официального представителя МИД РФ, заявления австрийской стороны в поддержку бразильской мирной инициативы будут иметь смысл, когда она начнет "стимулировать киевский режим к возвращению за стол переговоров"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заявление федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера в поддержку бразильской мирной инициативы по урегулированию украинского кризиса является позитивным сигналом, однако в позиции Вены по этой проблеме сохраняются явные противоречия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заявления канцлера Австрии о том, что его страна поддерживает бразильскую мирную инициативу, - конечно, это позитивный сигнал, это говорит о том, что австрийцы постепенно приходят к пониманию необходимости мирного урегулирования украинского кризиса на основе более реалистичных планов, а не ультимативных, нежизнеспособных неких "формул мира" [президента Украины Владимира] Зеленского, - отметила она. - С другой стороны, в позиции Австрии есть очевидные противоречия. Продвигая прокиевские подходы, отойдя от традиционного нейтралитета, безоговорочно следуя в фарватере общеесовского курса, предполагающего масштабную военную поддержку Киева, австрийцы способствуют эскалации боевых действий и дальнейшему разжиганию конфликта".

По словам Захаровой, заявления австрийских руководителей в поддержку бразильской мирной инициативы "будут вызывать доверие и наполняться смыслом, только когда они начнут стимулировать киевский режим к возвращению за стол переговоров и призывать руководство Украины к миру, а не одобрять поставки вооружений и заниматься агрессивной риторикой в отношении Москвы".

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что Россия ценит "усилия всех, кто искренне пытается найти какой-то выход из этой глобальной, мировой проблемы". "Мы благодарны, в частности, и бразильским партнерам, которые действительно пытаются высказывать какие-то предложения и найти какой-то возможный сценарий мирного урегулирования украинского кризиса, - уточнила она. - Мы видим, что в своих подходах Бразилия последовательно высказывается в пользу учета объективных озабоченностей в сфере безопасности всех сторон. При этом конкретные параметры мирной инициативы еще прорабатываются бразильской стороной".

"Всем тем, кто хочет узнать нашу реакцию относительно мирных инициатив, которые сейчас выдвигаются, всем тем, кто приступает к разработке этих мирных инициатив, хочу напомнить: переговоры завершила в одностороннем порядке именно украинская сторона, киевский режим, - резюмировала дипломат. - Это было сделано в апреле 2022 года, а затем, спустя несколько месяцев, уже осенью 2022 года, на законодательном уровне киевский режим сам себе запретил ведение переговоров с нашей страной. Это ключевой фактор, который следовало бы учитывать".