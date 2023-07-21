Посол РФ в Риме предложил Европе подумать о модели сосуществования с Россией

Алексей Парамонов подчеркнул, что новая модель должна учитывать географическую близость и общие экономические интересы

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов напомнил Европе о ее интересах и предложил задуматься о новой модели сосуществования с Россией. Как он написал в опубликованной в пятницу в газете La Repubblica статье, Италия могла бы воспользоваться своим дипломатическим опытом и вспомнить о традиционно хороших отношениях с РФ.

"Сегодня, как никогда прежде, страны континентальной Европы могут полностью потерять Россию, если не вернут себе осознание своих собственных интересов и не обретут более самостоятельное и сбалансированное видение геополитических процессов", - написал дипломат. Он отметил, что на нынешнем этапе "политика Италии в отношении России практически ничем не отличается от конфронтационного подхода США и других партнеров по НАТО, Группе семи и ЕС, что обусловлено радикальным расхождением в оценке причин, лежащих в основе нынешнего кризиса системы европейской безопасности и конфликта на Украине". По его мнению, вряд ли приходится рассчитывать на изменения во внешнеполитическом курсе Рима.

"Непримиримость и жесткость геополитического и геоэкономического позиционирования диктуют повестку на всех уровнях принятия решений и в России, и в Италии, - продолжил он. - Вместе с тем в дипломатических кругах все еще помнят, что в прошлом Рим проявлял гибкость и креативность своей дипломатии при выработке форматов взаимодействия для решения сложнейших проблем. И в нынешних условиях, как представляется, может быть место для обмена мнениями по теме формирования новой модели сосуществования с европейскими государствами, учитывающей принцип неделимости безопасности, географическую близость, общие экономические интересы. Способствовать этому могли бы также сохраняющиеся взаимные интересы в области климата, космоса, здравоохранения, новых вызовов, культуры".

Дипломат также подчеркнул, что геополитическая конфронтация никогда не была для Москвы самоцелью, а специальная военная операция - вынужденный шаг, которому не было альтернатив. "Это решительный, выверенный и оправданный военно-технический ответ на настойчивые вызовы, брошенные суверенному развитию, национальным интересам и безопасности России", - указал посол.