В ведомстве напомнили о давней традиции англосаксов устранять использованных предателей и перебежчиков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России в связи с призывом главы MI6 к россиянам работать на английскую разведку напомнила о давней традиции англосаксов устранять использованных предателей и перебежчиков. Об этом говорится в пресс-релизе СВР, поступившем в пятницу в ТАСС.

"Действующий глава британской разведки MI6 Ричард Мур публично призвал россиян начать работать на спецслужбы Великобритании и пообещал безопасность предателям. Для того чтобы приблизить окончание конфликта на Украине, там, где Россия борется с пришедшими к власти новыми нацистами, - отметили в СВР. - Кто немножко в теме, помнит, что давняя традиция англосаксов - устранять бывших в употреблении предателей и перебежчиков. Хотя и это уже давно не получается выполнить профессионально, остается четкий след".

В СВР подчеркнули, что британские разведчики в годы Второй мировой войны много жизней и сил отдали в борьбе с нацизмом и его последователями и делали это отважно, профессионально и тонко совместно с русскими союзниками.

Кроме того, добавили в СВР, в романе бывшего разведчика Яна Флеминга о Джеймсе Бонде, спасающем мир, Бондом руководил некий таинственный М. "Руководил красиво, романтично и интеллигентно", - отметили в СВР, напомнив, как эффективно работала "Кембриджская пятерка", в том числе Джордж Блейк. "Учитесь, коллеги", - призвали в СВР британскую спецслужбу, в то же время заметив, что, "учитывая некоторые кадровые обстоятельства, можно было бы сказать, что сегодняшнему руководству MI6 простительны подобные ошибки".