Постпред РФ назвал предвзятым заявление секретариата ЮНЕСКО по Одессе

По словам Рината Аляутдинова, документ стал "еще одним примером двойных стандартов в деятельности этой международной структуры"

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Постпредство России при ЮНЕСКО отвергло заявление секретариата организации, осуждающее удары по Одессе. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО посол Ринат Аляутдинов.

"В секретариате ЮНЕСКО в очередной раз проявили предвзятость в отношении ситуации на Украине", - сказал Аляутдинов.

По его словам, "секретариат, не разобравшись в сути происходящего, не вникая в детали, в отрыве от контекста и в угоду западным спонсорам киевского режима опубликовал 22 июля написанное на скорую руку заявление с осуждением так называемой "атаки" на всемирное наследие в Одессе". Такое заявление, считает дипломат, стало "еще одним примером двойных стандартов в деятельности этой международной структуры".

Россия соблюдает обязательства

Аляутдинов подчеркнул, что Россия решительно отвергает обвинения в нарушении Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

"Российские военные четко соблюдают свои обязательства, не выбирают в качестве военных целей объекты образования и культуры, а наносят точечные удары по ВСУ и украинской военной инфраструктуре. Это подтверждает и официальное заявление Минобороны России о нанесении ударов возмездия по тем объектам, которые использовались для производства надводных беспилотников - тех самых, направленных Киевом 17 июля для подрыва Крымского моста", - отметил собеседник агентства.

Киев нарушает конвенции

Аляутдинов указал, что Украина "нарушает положения Гаагской конвенции 1954 года, используя территорию культурных объектов и их ближайшие окрестности в военных целях".

Он обратил внимание на заявление официального представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из которого следует, что Украина намеренно располагает системы ПВО вблизи жилых кварталов.

"Таким образом, Киев не только использует объекты образования и культуры при планировании и совершении преступлений против мирных жителей, но и при этом цинично прикрывается ЮНЕСКО для оправдания своих кровавых деяний", - отметил глава российского постпредства.

Снос памятников

"Мы неоднократно обращали внимание на то, что решение о включении исторического центра Одессы в Список всемирного наследия на заседании Комитета всемирного наследия в январе было принято в спешке и с нарушениями правил процедуры, много вопросов было также в отношении определения границ объекта и его буферной зоны. При этом ЮНЕСКО не смутило то, что киевские власти накануне упомянутого заседания снесли памятники основательнице Одессы российской императрице Екатерине Великой и первым губернаторам города", - заметил глава российской миссии.

Он напомнил, что, предлагая включить тот или иной объект в Список всемирного наследия, страна - участница Конвенции 1972 года не просто "перекладывает на плечи ЮНЕСКО" ответственность за его сохранение, но и берет на себя обязательства с особой тщательностью следить за состоянием объекта и воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ему урон.

"Развивать военную активность вблизи объекта всемирного наследия, прикрываясь зонтиком ЮНЕСКО, недопустимо", - подчеркнул Аляутдинов.

Отсутствие реакции

Российский дипломат выразил сожаление в связи с тем, что "Секретариат ЮНЕСКО слеп не только в отношении сноса Киевом памятников на Украине и размещения вооружений на объектах образования и культуры, но и полностью закрывает глаза на преступления киевского режима за рубежом".

"Так, не дождались страны - члены организации реакции ЮНЕСКО на атаку украинских беспилотников 3 мая против Московского Кремля и Красной площади, которые, как известно, являются объектом всемирного наследия. Судя по всему, секретариат организации по-разному и субъективно, исходя не из общих, а из известных только секретариату политических критериев, оценивает объекты всемирного наследия, не рассматривая их как имеющие одинаковую выдающуюся универсальную ценность", - сказал глава российского постпредства.