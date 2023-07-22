Грызлов назвал подготовкой к агрессии военное наращивание Польши на границе с Белоруссией

Посол России отметил, что западные страны должны понимать готовность Москвы и Минска к отражению любой угрозы

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Недавние шаги польских властей невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Он напомнил, что "Польша объявила о планах нарастить свое военное присутствие на границе с Беларусью и построить там новые оборонительные сооружения". Речь идет как минимум о тысяче солдат и почти 200 единицах техники из состава двух механизированных бригад в дополнение к уже находящимся вдоль границы подразделениям.

"С точки зрения военной науки последние шаги и заявления польских властей невозможно классифицировать иначе как подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям", - сказал Грызлов.

Посол добавил, что "именно на это вчера обратил внимание президент России Владимир Владимирович Путин, когда сказал, что Польша рассчитывает под натовским зонтиком вмешаться в конфликт на Украине, чтобы вернуть себе так называемые исторические территории, то есть Западную Украину, а возможно и часть белорусских земель".

О готовности к отражению агрессии

Власти Польши и Запад в целом должны понимать, что Россия и Белоруссия готовы к отражению любой угрозы, вне зависимости от ее характера и масштаба, заявил Грызлов.

"В Варшаве, как и на Западе в целом, должны понимать: наши страны готовы к отражению любой угрозы, вне зависимости от ее характера и масштаба. Для этого у нас есть все возможности", - сказал он.

Дипломат пояснил, что "первый же шаг войск стран НАТО или любого другого агрессора через белорусскую границу станет для них последним". "Не будет никаких полумер, последних предупреждений и предупредительных выстрелов в воздух. Нападение на Беларусь юридически и фактически будет считаться нападением на Союзное государство, и мы ответим жестко и решительно. Об этом прямо и недвусмысленно говорится в Военной доктрине Союзного государства", - добавил он.

О белорусской армии

Россия в случае агрессии против Белоруссии будет отстаивать суверенитет республики всеми доступными силами и средствами, заявил Грызлов.

"В полном соответствии с союзническими обязательствами Российская Федерация будет отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными силами и средствами, имеющимися в нашем арсенале", - сказал он.

Посол подчеркнул, что "даже сама по себе белорусская армия - это очень профессиональная, мотивированная и грозная сила".

"Кроме того, на территории республики создана и готова выполнять любые боевые задачи единая региональная группировка войск, в состав которой входят одни из лучших подразделений российской армии", - добавил Грызлов. Посол напомнил, что в Союзном государстве (СГ) "действует единая система ПВО, а патрулирование западного периметра СГ осуществляется совместными силами", "на территории Республики Беларусь размещены новейшие образцы российского ракетного вооружения", также не стоит забывать о "Калининградском оборонительном районе, представляющем из себя оперативно-тактическое объединение всех видов Вооруженных сил Российской Федерации".

В пятницу представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Польши Збигнев Хоффман заявил, что Министерство обороны страны приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК "Вагнер". В начале июля генеральное командование польских вооруженных сил проинформировало о решении перебросить в восточную часть Польши 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад.