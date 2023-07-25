Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Президент России поблагодарил сотрудников и ветеранов следственных органов, отметив важность их работы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов, поблагодарил их за службу Отечеству и народу России.

"Уважаемые товарищи, поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России", - сказал он в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ.

По словам главы государства, работать следователем - значит быть на стороне закона и справедливости. "Вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств", - добавил Путин.

Президент отметил, что в этой сфере работнику нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки "и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни".

"Желаю вам здоровья и успехов, счастья вашим родным и близким. С праздником", - подытожил глава государства.

День сотрудника органов следствия РФ ежегодно отмечается 25 июля, это профессиональный праздник работников Следственного комитета, профильных подразделений МВД и ФСБ. Дата была установлена правительством РФ 27 августа 2013 года. Выбор даты был обусловлен тем, что 25 июля 1713 года указом царя Петра I была образована первая в России следственная канцелярия под руководством гвардии майора князя Михаила Волконского. Праздник отмечается в стране с 2014 года.