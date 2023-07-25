Патрушев обсудил с советником саудовского короля сотрудничество в сфере безопасности

Стороны подтвердили динамичное развитие двусторонних отношений стран в различных сферах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Йоханнесбурге переговоры с советником короля Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаидом бен Мухаммедом аль-Айбаном. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Подтверждено динамичное развитие двусторонних отношений между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия в различных сферах. Подробно обсуждены перспективы углубления взаимодействия в области обеспечения безопасности двух стран", - говорится в сообщении.

Ранее у Патрушева в Йоханнесбурге состоялись также отдельные встречи с коллегами из Китая, Бразилии, Индии и Ирана.

Переговоры прошли на полях проходящей 24-25 июля в Йоханнесбурге (ЮАР) встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и дружественных объединению стран.

Секретари совбезов стран БРИКС традиционно встречаются перед саммитом лидеров "пятерки". В 2023 году он пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.