Песков назвал "чушью" оценки разведок о мятеже Пригожина

The Washington Post опубликовала материал о том, что российские службы безопасности якобы предупредили президента РФ Владимира Путина о подготовке возможного мятежа за два-три дня

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете The Washington Post назвал "чушью" оценки разведок и служб безопасности некоторых европейских стран о ситуации вокруг попытки мятежа, предпринятой ЧВК "Вагнер", и о якобы бездействии российских властей.

Газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на оценки разведывательных служб о том, что российские службы безопасности якобы предупредили президента РФ Владимира Путина о подготовке возможного мятежа основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным за два-три дня. После этого были предприняты шаги по усилению безопасности нескольких стратегических объектов, включая Кремль, но в остальном якобы никаких мер принято не было, как утверждают источники газеты.

В комментарии The Washington Post Песков назвал оценки разведок "чушью", распространяемой "людьми, у которых нет никакой информации".