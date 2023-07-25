25 июля, 11:59
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Песков назвал "чушью" оценки разведок о мятеже Пригожина

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

The Washington Post опубликовала материал о том, что российские службы безопасности якобы предупредили президента РФ Владимира Путина о подготовке возможного мятежа за два-три дня

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете The Washington Post назвал "чушью" оценки разведок и служб безопасности некоторых европейских стран о ситуации вокруг попытки мятежа, предпринятой ЧВК "Вагнер", и о якобы бездействии российских властей.

Читайте также
Что известно о попытке Пригожина организовать военный мятеж

Газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на оценки разведывательных служб о том, что российские службы безопасности якобы предупредили президента РФ Владимира Путина о подготовке возможного мятежа основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным за два-три дня. После этого были предприняты шаги по усилению безопасности нескольких стратегических объектов, включая Кремль, но в остальном якобы никаких мер принято не было, как утверждают источники газеты.

В комментарии The Washington Post Песков назвал оценки разведок "чушью", распространяемой "людьми, у которых нет никакой информации". 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация