Захарова: РФ оставляет за собой право на жесткий ответ в связи с атаками Украины

Официальный представитель МИД РФ отметила, что попытки ВСУ атаковать Крымский мост и Москву успешно отразили российские силы ПВО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины на Крым и Москву, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 июля была осуществлена атака на Крымский мост, 24 июля два украинских беспилотника пытались поразить цели в Москве, 17 дронов пытались атаковать объекты в Крыму. Эти попытки были успешно отражены российскими силами ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС) и РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС). Ранее, 20 июля, украинский беспилотник атаковал поселок Раздольное в Крыму, к сожалению, там не обошлось без потерь, погибла 14-летняя девочка", - отметила дипломат.

"Все эти преступления тщательно расследуются СК России. Виновные будут обязательно установлены и наказаны. Мы оставляем за собой право на жесткие ответные меры", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.