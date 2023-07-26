Смоленский избирком не зарегистрировал "Яблоко" и "Родину" на выборы в облдуму

Всего в регионе по одномандатным избирательным округам зарегистрировали 174 кандидата

ТАСС, 26 июля. Избирательная комиссия Смоленской области отказала в регистрации на выборы в областную думу партии "Родина" из-за непредставления списка кандидатов, кроме того, партия "Яблоко" не собрала подписи избирателей для выдвижения на выборы и не смогла зарегистрировать свой список. Всего на выборы по единому округу заявлены восемь партий, сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома.

"Избирательной комиссией Смоленской области было принято решение об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Смоленской областной думы седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением "Региональное отделение всероссийской политической партии "Родина" в Смоленской области", ввиду непредставления списков кандидатов ни по единому избирательному округу, ни по одномандатным избирательным округам и нарушения порядка выдвижения указанных списков кандидатов", - говорится в сообщении.

Комиссия заверила список кандидатов в депутаты Смоленской облдумы седьмого созыва, выдвинутых "Яблоком" по трем одномандатным избирательным округам, но этап регистрации партия пройти не смогла. "В установленный законом срок документы, необходимые для выдвижения и регистрации, <...> представлены не были", - уточнили в пресс-службе.

В регионе по одномандатным избирательным округам зарегистрировано 174 кандидата, выдвинутые партиями "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые Люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". По единому округу кроме указанных партий заявлено реготделение - "Зеленые".

Выборы депутатов Смоленской областной думы состоятся в единый день голосования - 10 сентября.