Матвиенко "поставила двойку" замглавы Минфина за неподготовленность к заседанию СФ

Алексей Лавров не смог ответить на вопрос сенатора о выпадающих доходах бюджета при освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила заместителя министра финансов Алексея Лаврова приходить на заседания верхней палаты подготовленным после того, как он не смог ответить на вопрос сенатора о выпадающих доходах бюджета при освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок.

В ходе обсуждения закона, который освобождает туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, от НДС при продаже путевок, первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев задал официальному представителю правительства по этому закону, заместителю министра финансов РФ Алексею Лаврову вопрос о сумме выпадающих доходов из бюджета в связи с принятием такого решения.

"На данный момент мы эту сумму сказать не можем, но будем отслеживать и докладывать по мере исполнения бюджета", - сказал Лавров.

Полетаев снова взял слово и сообщил, что в России туроператорами являются 2 068 юридических лиц, из них 300 - индивидуальные предприниматели, а по НДС работает всего 89 туроператоров. "Сумма выпадающих доходов по прошлом году - это был 381 млн рублей", - уточнил сенатор, отметив, что эффект от закона не будет таким большим.

Матвиенко, обращаясь к Лаврову, отметила, что надо готовиться к посещению Совета Федерации. "Вы заместитель министра, вы представитель правительства по этому вопросу. Вы почему пришли неподготовленный? Так нехорошо, так нельзя. Мы вам делаем замечание. Как там за домашнее задание двойку ставят, вот мы вам ставим двойку сегодня", - сказала она.

Прогнозирование

Спикер Совфеда подчеркнула, что министерство должно более четко прогнозировать возможные выпадающие доходы, "иначе будет сложно планировать бюджет". В ответ на это Лавров сообщил, что сумма выпадающих доходов оценивается в сумму "порядка нескольких миллиардов рублей". "Для вас несколько миллиардов - чашка кофе, наверное. А для нас, когда мы пытаемся найти 100 млн на детскую поликлинику или больницу, это большие деньги", - подчеркнула Матвиенко.

Поскольку Лавров не представил позицию правительства, председатель верхней палаты в шутку заметила, что сенатор Полетаев будет претендовать на должность заместителя министра финансов, "потому что он лучше владеет ситуацией". "Пожалуйста, впредь готовьтесь и имейте все под рукой. Сенаторы вправе и должны задавать любые вопросы", - добавила Матвиенко.