Посол РФ перед папским визитом в Лиссабон заявил, что религия стала жертвой интриг Запада

Михаил Камынин отметил, что на протяжении столетий религиозный фактор служил оплотом мирного сосуществования народов и способствовал развитию их богатых культур

МАДРИД, 28 июля. /ТАСС/. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин в преддверии визита Папы Римского Франциска в Португалию выразил сожаление, что религия стала жертвой политических интриг Запада. Заявление главы диппредставительства опубликовано в Telegram-канале посольства РФ.

Визит Франциска в республику намечен на 2-6 августа по случаю Всемирного дня молодежи. "Очень жаль, что религия, как спорт и культура, стала жертвой западных политических интриг, - отметил Камынин. - На протяжении столетий религиозный фактор служил оплотом мирного сосуществования наших народов и способствовал развитию их богатых культур". "Однако такой исторически обусловленный порядок вещей не устраивает нынешнее политическое руководство Украины, которое в угоду интересам Запада стремится к полному разрыву связей с нашей страной по всем направлениям", - добавил он.

По словам посла, для достижения этой цели Киев готов пойти на любые меры, "покушаясь не только на национальное законодательство, но и на религиозно-духовные основы украинского общества". "Весной этого года мы стали свидетелями по сути рейдерского захвата сотрудниками силовых ведомств киевского режима главной православной обители Украины - Киево-Печерской лавры, - отметил он. - Аналогичные дискриминационные мероприятия проводятся и против других религиозных общин УПЦ [Украинской православной церкви], священнослужители и прихожане которых подвергаются давлению, уголовному преследованию и физическому насилию".

Камынин добавил, что истинное отношение нынешнего политического руководства Украины к православной вере и к культурно-историческому наследию государства демонстрирует их "потворство разграблению и последующему вывозу на Запад духовных святынь, в том числе и из Киево-Печерской лавры". "МИД России обращал внимание ЮНЕСКО на эту ситуацию, однако организация проигнорировала данный запрос, - напомнил посол. - Западные СМИ также предпочитают закрывать глаза на религиозные притеснения".

"На фоне такой молчаливой реакции просвещенных европейцев начинает казаться, что они обратят внимание на преступления киевского режима, только когда Украина заполыхает костром не понаслышке знакомой им инквизиции. Или не обратят?" - заключил Камынин.