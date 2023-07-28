Лавров и главы МИД 31 страны Африки обсудили укрепление взаимовыгодного партнерства

Стороны также рассмотрели вопросы реформирования ООН, обеспечения достойного представительства Африки в ее Совете Безопасности и других ключевых многосторонних структурах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и главы МИД 31 африканской страны, участвующие во втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка, обсудили на встрече в Санкт-Петербурге укрепление взаимовыгодного партнерства и международные вопросы.

"В ходе заинтересованного обмена мнениями, в котором активно участвовали главы внешнеполитических ведомств Коморских Островов (страны, председательствующей в Афросоюзе), Египта, Намибии, Мавритании, Туниса, был затронут широкий круг проблем, связанных с ускорением процессов формирования новой, полицентричной модели мироустройства, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшей в четверг встречи. - В этом контексте обсуждались вопросы реформирования ООН, обеспечения достойного представительства Африки в ее Совете Безопасности и других ключевых многосторонних структурах. Сергеем Викторовичем Лавровым была подчеркнута недопустимость навязывания Западом двойных стандартов в оценке и урегулировании международных кризисов и конфликтов, включая украинский, необходимость совместного противостояния неоколониалистским подходам, отстаивания исторической правды и справедливости".

"Особое внимание было уделено актуальным вопросам дальнейшего укрепления российско-африканского многопланового долгосрочного взаимовыгодного партнерства", - добавили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что при обсуждении проблематики продовольственной и энергетической безопасности "российской стороной была подтверждена неизменная готовность ответственно и добросовестно исполнять все свои международные обязательства в части экспорта сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей и других критически важных поставок в страны Африки, оказывать им поддержку, в том числе на безвозмездной основе, в деле выправления гуманитарной ситуации на континенте".

В своем приветственном слове Лавров отметил, что нынешняя встреча на высшем уровне призвана конкретизировать приоритетные направления российско-африканского взаимодействия, придать ему дополнительную динамику на предстоящие годы, подчеркнули в дипведомстве.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.