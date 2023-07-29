29 июля, 19:53,
обновлено 29 июля, 20:46
Военная операция на Украине

Путин заявил, что в курсе ситуации в СВО, но не считает своим делом управление войсками

Глава государства отметил, что "это неправильно и даже вредно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он в курсе ситуации вокруг специальной военной операции (СВО), но не считает своим делом управление войсками.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 29 июля 2023 года

"Я не считаю своим делом управление войсками, это неправильно и даже вредно. Ежечасно с передовой получать [доклады] невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. - Но, конечно, <...> я в курсе дел, происходящих там. По несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями".

Президент отметил, что 28 июля после всех мероприятий саммита Россия - Африка "говорил и с командующим 58-й армии, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад в боях на запорожском направлении". "Говорил с командиром 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота <...>. Но, конечно, они мне доложили о ситуации на данный момент времени. Когда мы с ними разговаривали, это было часа в два ночи уже, я даже пожалел, что я поздно звоню, потому что ребятам нужно спать, ночь", - добавил он.

Путин указал на то, что "цель звонка была поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки". "Но ежечасно этого нет, и это было бы неправильно", - заключил президент.

По словам Путина, Вооруженные силы Украины не имели успеха при попытках контрнаступления ни на одном из участков запорожского направления, где в последние дни активизировались боевые действия. Он отмечал, что в четверг украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, "которые они оставили на поле боя", но были рассеяны российскими войсками. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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