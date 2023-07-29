Путин заявил, что корень проблем в мировой экономике кроется в ошибках Запада

Президент РФ подчеркнул, что с началом СВО странам Запада стало удобно "свалить" все свои ошибки на Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Корень проблем на мировых рынках кроется в ошибках экономической политики Запада, а не в специальной военной операции, которую проводит Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Причем здесь Россия и наша специальная военная операция? Да ни при чем. Правда, нужно признать, что это было толчком для нарастания этих проблем, но корень проблем не здесь. Корень проблем - в их [стран Запада] ошибках, ошибках экономической политики, которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя, как правило, из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений", - сказал Путин.

По его словам, с началом специальной военной операции Западу стало "очень удобно" все свои ошибки "свалить" на Россию. "Они так и делают - с присущим им обычным блеском. Языком треплют только, и все. Очень удобная позиция. На экспертном уровне это все понимают, правда экспертов мало кто слушает, потому что мозги-то промывают миллионам людей не эксперты", - отметил президент.