Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с США

Комментируя инциденты в Сирии, президент РФ добавил, что страна готова к любому сценарию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия готова к любому сценарию, но не хочет прямого военного столкновения с США, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

"Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет", - сказал Путин.