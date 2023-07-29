29 июля, 20:11,
обновлено 29 июля, 20:27

Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с США

Комментируя инциденты в Сирии, президент РФ добавил, что страна готова к любому сценарию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия готова к любому сценарию, но не хочет прямого военного столкновения с США, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

"Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияРоссия
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