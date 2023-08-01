ЛДПР предоставила списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР

В них вошли, в частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и внештатный советник главы ДНР Андрей Крамар

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Партия ЛДПР выдвинула списки кандидатов на выборы в Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) и муниципальные советы, сообщили в пресс-службе партии.

"ЛДПР выдвинула кандидатов в парламент. Региональные отделения ЛДПР выдвинули списки кандидатов в депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики и 22 муниципальных совета", - отметили там.

В списки вошли глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, внештатный советник главы ДНР, координатор донецкого регионального отделения ЛДПР Андрей Крамар, директор Института неотложной восстановительной хирургии имени В. К. Гусака Минздрава ДНР Эмиль Фисталь, генеральный директор ОО "Гарант" Татьяна Бондаренко, депутат парламента ДНР Андрей Баевский и другие кандидаты.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов Народного совета и депутатов муниципальных органов власти.