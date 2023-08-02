Песков заявил, что коллективный Запад ведет войну против России, навязывая свои правила

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не будет жить по правилам, которые навязываются другими странами

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 2 августа. /ТАСС/. Коллективный Запад ведет борьбу против России, поскольку хочет жить не по международному праву, а по своим правилам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

"Мы живем в очень сложном мире, особенно сейчас. Это тот мир, где очень много стран, сильных стран стали настолько сильными, настолько наглыми, что они решили жить по "правилам", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что эта группа стран называется "коллективным Западом". "Это те, кто считает нас очень плохой страной, это те, кто пытается просто фактически нас аннулировать. Это те, кто борется с нами, это те, кто ведет против нас сейчас войну, называя вещи своими именами", - подчеркнул Песков.

По словам Пескова, Россия не будет жить по правилам, которые навязываются другими странами.

"Вместо того, чтобы жить по праву, международному праву, они (страны коллективного Запада - прим. ТАСС) живут по правилам, и эти правила устанавливаются ими отдельно для каждой ситуации, никакого общего права. Для них одни правила, нам навязывают другие правила", - констатировал представитель Кремля. "Мы так жить не хотим и мы так жить не будем", - подчеркнул он.