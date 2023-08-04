4 августа, 02:06
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что инициатива под Артемовском принадлежит российским силам

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин уточнил, что обстановка остается напряженной

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Инициатива в боях на артемовском направлении принадлежит российским силам, вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отходить с ранее занимаемых рубежей.

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Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их [ВСУ] жестко бьем, они откатываются", - сказал Гагин.

Он уточнил, что на этом участке фронта ВСУ сконцентрировали серьезную группировку, которую планомерно уничтожает российская артиллерия. Обстановка остается напряженной. 

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