Белоусов пообещал познакомить Булата из Татарстана с главой республики

14-летний молодой человек стал самым молодым оператором БПЛА в России

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов пообщался с 14-летним Булатом из Татарстана, самым молодым оператором БПЛА в России, и сказал, что постарается познакомить юношу с главой республики Рустамом Миннихановым. Об этом вице-премьер сообщил журналистам на интенсиве "Архипелаг-2023".

Как написал 5 августа Telegram-канал Mash, 14-летний Булат из Татарстана одолел на интенсиве "Архипелаг-2023" в соревнованиях всех участников и выиграл девять кубков и медалей. По информации Mash, местный губернатор приехал наградить его лично. Булат собрал более 20 дронов и хочет стать профессиональным оператором БПЛА.

"Один из чемпионов - 14-летний паренек-энтузиаст, который self-made настоящий, своими руками все делает. Везде собрал все призы, которые только можно. Обязательно постараюсь его познакомить с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым - прим. ТАСС). Думаю, Рустаму Нургалиевичу будет очень приятно", - сказал Белоусов журналистам.

"Договорились тогда?" - спросил Белоусов Булата и тот ответил положительно. "В сентябре, думаю, организую такую встречу", - сказал Белоусов.