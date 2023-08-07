МИД РФ заявил, что урегулирование конфликта возможно, если Киев прекратит боевые действия

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала вторым условием урегулирования прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Справедливое урегулирование вокруг Украины возможно только в случае прекращения Киевом боевых действий и терактов, а также поставок Западом оружия киевскому режиму. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно встречи в Джидде по украинской тематике.

"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями", - указала дипломат. "Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус", - подчеркнула она.