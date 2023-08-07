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обновлено 7 августа, 09:40
Военная операция на Украине

МИД РФ заявил, что урегулирование конфликта возможно, если Киев прекратит боевые действия

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала вторым условием урегулирования прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Справедливое урегулирование вокруг Украины возможно только в случае прекращения Киевом боевых действий и терактов, а также поставок Западом оружия киевскому режиму. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно встречи в Джидде по украинской тематике.

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"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями", - указала дипломат. "Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус", - подчеркнула она. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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