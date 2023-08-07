Лавров провел телефонный разговор с Ван И

Главы МИД России и Китая обсудили в том числе украинский кризис

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И и поздравил его с назначением на пост главы МИД КНР. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"7 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", - указали в ведомстве.

"Лавров поздравил китайского коллегу с недавним назначением на пост главы МИД КНР и пожелал новых успехов в его ответственной работе", - отметили в МИД РФ.

Лавров и Ван И в ходе беседы выразили неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, а также попыток сдержать развитие двух стран посредством санкций.

"Министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки. Было отмечено общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций и других нелегитимных методов. Дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и других международных структур", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Лавров и Ван И также обсудили украинский кризис. Их разговор в очередной раз подтвердил единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам, подчеркнули в МИД РФ. "Был затронут ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", - указали в министерстве.

Ранее специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй принял участие в консультациях в Джидде по Украине, где изложил позицию страны в отношении украинского урегулирования.