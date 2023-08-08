Мэр Донецка сообщил о дистанционном минировании ВСУ "Лепестками" Кировского района

Речь идет о микрорайоне шахты "17-17 Бис", заявил Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Украинские военные дистанционным способом заминировали часть Кировского района Донецка противопехотными минами "Лепесток". Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В микрорайоне шахты "17-17 Бис" Кировского района по ул. Баштанской, 4, рассыпаны мины ПФМ-1 "Лепесток", - написал он.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по району была выпущена одна ракета из РСЗО. Обычно дистанционное минирование "Лепестками" производится именно с помощью реактивной артиллерии.

Украинские войска систематически сбрасывают "Лепестки" на населенные пункты Донбасса. Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Применение этих противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.