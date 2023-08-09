ЦИК составит список политтехнологов, применяющих практику двойников на выборах

Как заявила глава комиссии Элла Памфилова, "страна должна знать имена тех, кто предлагает эти гнусные, грязные технологии"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком РФ составит черный список политтехнологов, которые применяют на выборах практику выдвижения кандидатов-однофамильцев. Об этом на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

В ходе заседания Памфилова озвучила ряд примеров, когда действующим должностным лицам на выборах придется столкнуться со своими двойниками, причем иногда совпадают не только фамилии, но и отчества. "Коллеги, очевидная, явная, некрасивая история", - сказала она, констатировав, что нарушений закона при выдвижении кандидатов допущено не было.

"Мы только что с вами можем выразить? Мы можем выразить публичное общественное порицание таким методам, когда просто "топят" реальных кандидатов, пользующихся уважением людей, - продолжила Памфилова. - Страна должна знать имена тех, кто предлагает эти гнусные, грязные технологии". "Наверно, мы с вами все-таки заведем такой черный список тех, кто занимается [такими вещами]", - добавила она.