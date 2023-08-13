Списки кандидатов на выборы в Херсонскую областную думу представили четыре партии

Партию КПРФ в регионе представит команда из 50 человек

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Херсонское региональное отделение КПРФ подало в избирком региона документы кандидатов, которые примут участие в сентябрьских выборах в Херсонскую областную думу, сообщили журналистам в пресс-службе реготделения. Таким образом четыре партии представили свои списки.

1 августа Херсонское региональное отделение КПРФ на конференции выдвинуло список из 50 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в областную думу и список более чем из 150 кандидатов в советы депутатов 14 муниципалитетов региона.

"Партию КПРФ в Херсонской области представит команда из 50 человек. Это люди из разных социальных сфер, представители разных профессий и все они работают во благо родного региона. Каждый наш кандидат обладает огромным опытом и уже успел заслужить большой авторитет среди населения", - говорится в сообщении.

В избиркоме Херсонской области уточнили, что возглавляет список первый секретарь областного отделения КПРФ Рамиль Замалетдинов.

"Избирательная комиссия проверит документы, и если члены рабочей группы выявят недочеты, у партии будет время на устранение. После заверения списка кандидатов, партия сможет вести свою агитационную деятельность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" первыми провели партийное собрание в Херсонской области и принесли на проверку и регистрацию список кандидатов в депутаты областной думы. 8 августа сообщалось, что списки подала партия ЛДПР, 10 августа - "Единая Россия". Списки кандидатов от партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР уже согласованы избиркомом региона.