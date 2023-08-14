В Крыму предлагают ужесточить ответственность за публикацию кадров с военными объектами

С таким предложением выступил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Крыма подготовят предложения по ужесточению на федеральном уровне ответственности за публикацию в интернете фотографий и видео с расположением и работой оборонных систем РФ. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, Крым будет на федеральном уровне инициировать ужесточение ответственности за распространение в публичном поле кадров размещения российских ПВО, "военных и стратегических объектов" и "других оборонных систем", а также результатов терактов киевского режима.

Аксенов подчеркнул, что считает авторов подобных публикаций "пособниками врага, вне зависимости от мотивов". Глава региона призвал жителей воздержаться от действий, которые подрывают безопасность ВС РФ.