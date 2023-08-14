14 августа, 06:59

В Крыму предлагают ужесточить ответственность за публикацию кадров с военными объектами

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

С таким предложением выступил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Крыма подготовят предложения по ужесточению на федеральном уровне ответственности за публикацию в интернете фотографий и видео с расположением и работой оборонных систем РФ. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, Крым будет на федеральном уровне инициировать ужесточение ответственности за распространение в публичном поле кадров размещения российских ПВО, "военных и стратегических объектов" и "других оборонных систем", а также результатов терактов киевского режима.

Аксенов подчеркнул, что считает авторов подобных публикаций "пособниками врага, вне зависимости от мотивов". Глава региона призвал жителей воздержаться от действий, которые подрывают безопасность ВС РФ. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация