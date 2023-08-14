14 августа, 09:22

Медведев анекдотом описал ситуацию со вступлением Финляндии в НАТО

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

В апреле 2023 года страна официально стала 31-м членом альянса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил абсурдность ситуации со вступлением Финляндии в НАТО. Он опубликовал в Telegram-канале анекдот в виде беседы двух финнов.

"Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?" - спрашивает первый. "Нам угрожают русские", - отвечает его собеседник. "А почему они нам угрожают?" "Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", - заключает Пекка.

Финляндия после Второй мировой войны имела нейтральный статус, однако в 2022 году решила присоединиться к Североатлантическому альянсу. В апреле 2023 года страна официально стала 31-м членом НАТО. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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